صافى إيرادات ماستركارد يقفز 18 %

لارتفاع إنفاق المستهلكين خالد بدرالدين قفز صافى إيرادات شركة ماستركارد الأمريكية للبطاقات الائتمانية بأكثر من 18 % خلال الربع الثالث من العام الجارى لتصل إلى حوالى 3.4 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين على…

لارتفاع إنفاق المستهلكين

خالد بدرالدين

قفز صافى إيرادات شركة ماستركارد الأمريكية للبطاقات الائتمانية بأكثر من 18 % خلال الربع الثالث من العام الجارى لتصل إلى حوالى 3.4 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين على مستوى العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة ماستركارد التى لها أنشطة دولية ضخمة خارج السوق الأمريكية انتعشت إيراداتها خلال الربع الماضى بفضل ارتفاع قيمة تعاملات المستهلكين الأجانب بحوالى 15 % مما ساعد على احتفاظها بحصتها السوقية التى تتفوق على حصص الشركات الأخرى ولاسيما شركة فيزا أكبر منافسة لها فى العالم.

وارتفع صافى أرباح ماستركارد إلى مليار و 430 مليون دولار أو ما يعادل 1.34 دولار للسهم خلال الربع الماضى من 1.18 مليار دولار أو 1.08 دولار للسهم خلال نفس الربع المنتهى 30 سبتمبر من العام الماضى.

