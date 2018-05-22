صافى أرباح BMW يتجاوز 2.8 مليار دولار

خالد بدر الدين أعلنت شركة BMW الألمانية عن أن صافى أرباحها صعد خلال الربع الأول من العام الجارى، ليسجل أعلى مستوى فصلى فى تاريخها، %1.2 ليتجاوز 2.3 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى.ذكرت وكالة CGTN لأبحاث أسواق السيارات، أن صافى أرباح شركة BMW التى تتخذ من مدي



خالد بدر الدين



أعلنت شركة BMW الألمانية عن أن صافى أرباحها صعد خلال الربع الأول من العام الجارى، ليسجل أعلى مستوى فصلى فى تاريخها، %1.2 ليتجاوز 2.3 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى.

ذكرت وكالة CGTN لأبحاث أسواق السيارات، أن صافى أرباح شركة BMW التى تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية، مقرا لها ارتفع خلال الربع الماضى بينما هبطت أرباح التشغيل بحوالى 3.1 % خلال نفس الربع لتنزل إلى حوالى 2.8 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، بسبب انخفاض الإيرادات بأكثر من 5.1 % لتتراجع إلى 22.7 مليار يورو (27.2 مليار دولار).

قال هيرالد كروجر المدير التنفيذى لشركة BMW إلى هبوط الإيرادات وأرباح التشغيل، يرجع أساسا إلى تأثيرات العملة مع انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكى، طوال الأشهر الماضية، ما أثر سلبا على مبيعاتها الخارجية رغم أن مبيعات 3 أشهر الأولى من العام الجارى، تقترب من نظيرتها خلال نفس الأشهر من 2017.

يتوقع هيرالد كروجر، استمرار صافى أرباح الشركة، باقى شهور العام الحالى، مع اتخاذ قرارات إستراتيجية حيوية لتوفير خطوط إنتاج قوية للسيارات الكهربائية، التى تنتشر فى العديد من الدول المتقدمة والنامية فى المستقبل.

وافقت شركة BMW مع منافستها الرئيسية مرسيدس لدمج تطبيقات الشركتين فى مجالات المشاركة، وتحديد مواقع انتظار السيارات، ومحطات شحن البطاريات الكهربائية، وافتتاح مراكز أبحاث القيادة الذاتية فى وحدات مشتركة خارج ميونخ.

عقدت أيضا شركة BMW اتفاقية شراكة مع جريت وول الصينية، لإنتاج سيارات Mini الكهربائية، ونسخة كهربائية من موديلاتها الرياضية متعددة الأغراض X3 SUV فى الصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم.

سجلت مبيعات شركة BMW ارتفاعا بأكثر من 3 % على مستوى العالم خلال الربع الماضى، لتزداد إلى 604 آلاف و630 وحدة من موديلات المتعددة، لا سيما BMW وMini ورولز رويس الفاخرة، التى قفزت مبيعاتها فى الصين بأكثر من 6.3 % وحوالى 4 % فى الأمريكتين، لكنها توقفت عند %1 فقط فى أوروبا.

تتوقع شركة BMW أن تسجل أرقاما قياسية فى المبيعات، والإيرادات خلال العام الجارى، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب، لتتجاوز 10.7 مليار يورو (12.8 مليار دولار).