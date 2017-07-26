صافى أرباح هيونداى تهوي 50% فى الربع الثانى

خالد بدر الدينأعلنت، اليوم الأربعاء، شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية عن هبوط صافى أرباحها بحوالى 50% خلال الربع الثانى من العام الحالي، لتنزل إلى 817 مليار وان (729.14 مليون دولار) لتسجل أقل صافى أرباح منذ نفس الربع من عام 2012.ذكرت وكالة رويترز أن صافى أرباح شركة هيونداى موتور تراجعت خلال

خالد بدر الدين

أعلنت، اليوم الأربعاء، شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية عن هبوط صافى أرباحها بحوالى 50% خلال الربع الثانى من العام الحالي، لتنزل إلى 817 مليار وان (729.14 مليون دولار) لتسجل أقل صافى أرباح منذ نفس الربع من عام 2012.





ذكرت وكالة رويترز أن صافى أرباح شركة هيونداى موتور تراجعت خلال الربع الماضى بحوالى النصف لتسجل أدنى مستوى منذ حوالى 5 سنوات، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، لتنخفض للفصل الـ14 على التوالى وتقلّ عن توقعات المحللين التى بلغت 1.35 تريليون وان.

وأكد شوى بيونج شول، الرئيس التنفيذى لشركة هيونداى موتور، أن أرباح التشغيل بلغت 1.34 تريليون وان على مبيعات وصلت إلى 24.31 تريليون وان، خلال الربع الثانى من العام الحالي، وإن الشركة تستهدف زيادة المبيعات من خلال إنتاج موديلات مبتكرة مثل كونا وSUV صغيرة الحجم وجينيسيس G70 سيدان الرياضية.

ومع ذلك تحذر شركة هيونداى موتور من انخفاض مبيعاتها خلال النصف الثانى من هذا العام؛ بسبب التوترات السياسية مع الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، حيث أثارت غضب حكومة بكين بعد أن وافقت على إنشاء قواعد صواريخ أمريكية على أراضيها لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وتواجه أيضًا شركة هيونداى موتور مع شقيقتها كيا موتورز، خامس أكبر شركة سيارات فى العالم، انخفاض الطلب على سياراتها من سوق الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة ثانى أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد الصين، حوالى 7.4% خلال النصف الماضى من هذا العام؛ لإقبال المستهلكين الأمريكيين على السيارات الرياضية متعددة الأغراض وابتعادهم عن سيارات سوناتا سيدان التى تنتجها هيونداى موتور.

وهبطت مبيعات هيونداى موتور بأكثر من 29% فى السوق الصينية، خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تدهور صورة علامتها التجارية فى عيون الصينيين بسبب تعاون حكومة سيول مع واشنطن ضد بكين وكوريا الشمالية لتفقد مكانتها المتميزة للشركات المنافسة لها، ومنها هوندا وتويوتا اليابانيتان، وجنرال موتورز الأمريكية التى أعلنت عن مبيعات قياسية فى الصين خلال الربع الماضى، وإن كانت هيونداى موتور تعتزم فتح مصنع جديد بمدينة شونج كينج فى آخر أغسطس المقبل؛ لزيادة مبيعاتها فى المنطقة الشرقية للصين التى لم تتجه إليها حتى الآن.