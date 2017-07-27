صافى أرباح نستله يقفز 19 % بالنصف الأول

خالد بدر الدينأعلنت مجموعة "نستله" السويسرية للأغذية، اليوم الخميس، أن صافي ربحها ارتفع 19% ليصل إلى 4.9 مليار فرنك سويسري (5.16 مليار دولار)، في الشهور الستة الأولى من العام، ليتجاوز التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته "رويترز"، بتحقيق صافي ربح قدره 4.83 مليار فرنك.وذكرت وكالة "رويترز"، أن مبيع

خالد بدر الدين

أعلنت مجموعة “نستله” السويسرية للأغذية، اليوم الخميس، أن صافي ربحها ارتفع 19% ليصل إلى 4.9 مليار فرنك سويسري (5.16 مليار دولار)، في الشهور الستة الأولى من العام، ليتجاوز التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته “رويترز”، بتحقيق صافي ربح قدره 4.83 مليار فرنك.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مبيعات نستله التي تشمل الحجم والأسعار زادت 2.2 % فى الربع الثانى، وهو نفس معدل الزيادة خلال الربع الأول من العام الحالى، ويقل عن توقعات محللين بنمو نسبته 2.8 %، كما يقل أيضاً عن معدل 3.5 % الذي تحقق خلال نفس الربع من العام الماضي.

وأبقت الشركة على توقعاتها لنمو مبيعات العام بأكمله بين 2 % و4 %، واستقرار هامش ربح التشغيل على أساس استقرار العملة بعد أن حققت أرباح أفضل من المتوقعة قليلا خلال النصف الأول من هذا العام.