صافى أرباح كوكاكولا يقفز 16% فى الربع الأول

بفضل دايت كولا بطعم الكريز والليمونخالد بدر الدينقفز صافى أرباح شركة كوكاكولا الأمريكية للمشروبات الغازية بأكثر من 16% خلال الربع الأول من العام الماضى المنتهى 30 مارس الماضى، ليتجاوز 1.37 مليار دولار أو ما يعادل 32 سنتًا للسهم، مقارنة بـ1.18 مليار دولار أو 27 سنتًا للسهم خلال نفس الربع من

بفضل دايت كولا بطعم الكريز والليمون





خالد بدر الدين

قفز صافى أرباح شركة كوكاكولا الأمريكية للمشروبات الغازية بأكثر من 16% خلال الربع الأول من العام الماضى المنتهى 30 مارس الماضى، ليتجاوز 1.37 مليار دولار أو ما يعادل 32 سنتًا للسهم، مقارنة بـ1.18 مليار دولار أو 27 سنتًا للسهم خلال نفس الربع من عام 2017.

ذكرت وكالة رويترز أن أرباح شركة كوكاكولا انتعشت خلال الربع الماضى بفضل تزايد الطلب على مشروباتها الجديدة الخالية من السكر والدايت كولا بطعم لذيذ من عدة فواكه، منها الكريز لتتفوق إيرادات الشركة على توقعات المحللين بأكثر من 300 مليون دولار.

وصعدت أسعار أسهم شركة كوكاكولا بحوالى 1% خلال التعاملات الصباحية ببورصة نيويورك، اليوم، بعد الإعلان عن النتائج الفصلية لها ليصل سعر السهم إلى حوالى 44.44 دولار.

وزادت أيضا أرباح مشروبات دايت كولا بحوالى 3% بعد إنتاج مذاق جديد لها بطعم الفواكه، منها الكريز والليمون، علاوة على منتجات مبتكرة من مشروبات فانتا وسبرايت بنكهات لذيذة.

ومع ذلك فقد هبط صافى الإير ادات الكلية بحوالى 16% لتنزل إلى حوالى 7.63 مليار دولار خلال الربع الماضى بسبب وقف بعض مصانع التعبئة، غير أن هذا الصافى تفوق على توقعات المحللين التى توقفت عند 7.34 مليار دولار.