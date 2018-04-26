صافى أرباح فيسبوك يقفز 63% ليتجاوز 4.99 مليار دولار

خالد بدر الدينقفز صافى أرباح شركة فيسبوك الأمريكية بأكثر من 63% خلال الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز 4.99 مليار دولار أو ما يعادل 1.69 دولار للسهم بفضل تزايد أعداد المستخدمين لمواقع فيسبوك بالمقارنة مع 3.06 مليار دولار أو 1.04 دولار للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز

خالد بدر الدين

قفز صافى أرباح شركة فيسبوك الأمريكية بأكثر من 63% خلال الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز 4.99 مليار دولار أو ما يعادل 1.69 دولار للسهم بفضل تزايد أعداد المستخدمين لمواقع فيسبوك بالمقارنة مع 3.06 مليار دولار أو 1.04 دولار للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات فيسبوك أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم زادت أيضا بحوالى 49% خلال الربع الماضى لتصل إلى أكثر من 11.97 مليار دولار، مما يؤكد عدم تأثر الشركة بفضيحة انتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين لمواقع فيسبوك التى ظهرت الشهر الماضى.

وانتعشت أسعار أسهم فيسبوك فى ختام التعاملات أمس فى بورصة نيويورك لترتفع بأكثر من 7% ليتجاوز سعر السهم 171 دولارا فى أكبر زيادة يومية منذ 28 أبريل عام 2016 عندما قفز بحوالى 7.2 % غير أنه مازال أقل من السعر الذى بلغ 185 دولارا يوم 16 مارس قبل أن يتم الإعلان عن أن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات انتهكت بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم على مواقع فيسبوك، مما أدى إلى خسائر فادحة لشركة فيسبوك لدرجة أن قيمتها السوقية خسرت أكثر من 50 مليار دولار فى ذلك اليوم.

ومع ذلك فقد أكدت فيسبوك أن عدد المستخدمين لمواقعها على مستوى العالم قفز بحوالى 13% خلال الربع الأول من هذا العام ليتجاوز 2.2 مليون شخص بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى، كما زاد عدد المستخدمين فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من 184 مليون شخص خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 185 مليون مستخدم الربع الماضى.



ومن ناحية أخرى أكد ألكسندر كوجان – الذي كان يعمل في جامعة كمبردج، والمسئول عن الفضيحة المتعلقة بمزاعم إساءة استخدام بيانات حوالى 100 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك بخصوص استخدام شركة كمبردج أناليتيكا لبيانات ملايين المستخدمين دون إذن منهم بعد أن استعان بها دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 – أن العمل الذى قام به لم يكن مفيدا للإعلانات الموجهة التي تكون ضرورية في التأثير على أي انتخابات ولن تقدم مساعدة تذكر لمجال الإعلانات الموجهة وإن البيانات التى حصل عليها لن تكون مفيدة في التعرف على أفراد.

وألقت شركتا فيسبوك وكمبردج أناليتيكا باللوم على كوجان فى مزاعم إساءة استخدام البيانات، لكنه قال إن الشركتين تريدان أن تصنعا منه كبش فداء فى الفضيحة.