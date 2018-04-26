صافى أرباح جنرال موتورز يهوى 60% بالربع الأول

خالد بدر الدينهوى صافى أرباح شركة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات 59.8 %، خلال الربع الأول من العام الجارى، ليتجاوز 1.05 مليار دولار، بالمقارنة بأكثر من 2.61 مليار دولار، خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة "رويترز"، أن أرباح شركة جنرال موتورز تراجعت خلال الربع الماضى، وبدأت هذا العام ع

خالد بدر الدين

هوى صافى أرباح شركة “جنرال موتورز” الأمريكية للسيارات 59.8 %، خلال الربع الأول من العام الجارى، ليتجاوز 1.05 مليار دولار، بالمقارنة بأكثر من 2.61 مليار دولار، خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أرباح شركة جنرال موتورز تراجعت خلال الربع الماضى، وبدأت هذا العام عملية إعادة هيكلة لطرازات شاحنات البيك أب، وإعادة تصميم بعض موديلاتها مما أدى إلى خفض الإنتاج.

وتراجع العائد على السهم من صافى الأرباح من 1.75 دولار للسهم، خلال الربع الأول من العام الماضى، إلى 1.43 دولار للسهم، خلال الربع الأول من هذا العام، لكنه تفوق على توقعات المحللين التى توقفت عند 1.24 دولار للواحد.