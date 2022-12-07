صافولا للأغذية تنظم مسابقة دولية لإيجاد بدائل للدهون المستخدمة في الطهي

أعلن المركز الإقليمي للابتكارات التابع لشركة “صافولا للأغذية”، عن إبرام اتفاقية تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وتتضمن الاتفاقية عقد مسابقة تطوير المنتجات من خلال إيجاد بدائل للدهون المستخدمة في الطهي، لتشجيع الباحثين والمبتكرين المصريين ضمن برنامج الشركة للابتكارات المفتوحة.

ويشارك في المسابقة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ضمن لجنة المحكمين، والذين سيقومون بتقييم الأبحاث المشاركة بها.

وتسعى “صافولا” من خلال المسابقة ، إلى تحديد بدائل جديدة للدهون أكثر استدامة مع المحافظة على نفس خصائص المنتج الأصلي.

لا سيما بعد تأثر المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية، مما يتطلب إيجاد بدائل وحلول أكثر وفرة، تراعى جميع الاعتبارات التي وضعتها منظمة الأغذية العالمية وتكون مناسبة من حيث التكلفة.

ونوه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلي التعاون العلمي المستمر مع صافولا، عبر المسابقة العلمية “تطوير المنتجات”.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الأفراد علي اتباع ممارسات صحية ودعم الصناعة الوطنية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.

كما تعمل هذه الشراكة على دعم تعاون الباحثين الشباب مع الجهات المنوطة والاستفادة من خبراتهم المتميزة.”

وأشار سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية إلي التعاون مجددًا مع أكاديمية البحث العلمي في المسابقة الجديدة.

والتي تركز على الوصول لحل علمي مبتكر يتمثل في إيجاد بدائل مستدامة للدهون.

وتسعى صافولا من خلال المسابقة لتفعيل دورها المجتمعي تجاه عملائها، من خلال تطوير صناعة المنتجات الغذائية لتكون صديقة للبيئة.”

وتأتي هذة المسابقة امتدادًا للمسابقة الرسمية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأغذية العالمي في 19 أكتوبر في روما والتابع لمنظمة الفاو، بمقر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ استكمالاً لمجهودات صافولا نحو تنمية روح الابتكار والتطوير لدى الشباب المصري.

وبدأت فعاليات المسابقة في أكتوبر الماضي باستقبال طلبات تسجيل المشاركين وستنتهي فعالياتها في يوليو 2023.

10 آلاف دولار للفائز الأول

وتتضمن اشتراطات المسابقة أن يكون المتقدمون مسجلين كطلاب أو منتسبين رسميًا مع برنامج جامعي يهتم بعلوم وتكنولوجيا الأغذية وعلوم الحياة.

حيث يتم اختيار ثلاثة متأهلين في المرحلة النهائية من المسابقة، ويتم الإعلان عنهم في مايو 2023.

وحددت صافولا جوائز المسابقة، بواقع 10 آلاف دولار، للمركز الأول والمركز الثاني 5 آلاف دولار، فيما يحصل المركز الثالث على ألفي دولار.