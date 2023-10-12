«صافولا للأغذية» تعلن عن الفائزين في مسابقة «الابتكار المفتوح لتطوير بدائل مستدامة لزيوت الطعام»

أعلنت شركة «صافولا للأغذية»، إحدى شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية اليوم عن الفائزين في مسابقتها التي أقيمت تحت عنوان «ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام».

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتصدر في مسابقة فاصولا للأغذية

وحاز فريق بحثي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الجائزة الأولى عن استخدام تقنية لإنتاج دهون مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة.

وحصل على الجائزة الثانية فريق بحثي من جامعة رواندا عن تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية من الدهون من بذور اليقطين.

وفي هذا السياق قال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لـ «صافولا للأغذية» أن المسابقة تجسد صورة لمدى استمرارية الشركة لابتكار منتجات أكثر استدامة.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى تقيم «صافولا للأغذية» مسابقة عالمية للابتكار المفتوح، لتفعيل دورها المجتمعي تجاه عملائها.

وأوضح حسن أن الشركة بدأت المناقشات مع الفريق الفائز بالمركز الأول من أجل بحث تطوير المشروع وتنفيذه على نطاق صناعي.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتبني تطوير الفكرة وستوفر كافة المتطلبات اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع.

وتابع أن الشركة تعمل حاليا على العديد من الابتكارات والمنتجات المتعلقة بالاستدامة على أن يعلن عنها خلال الفترة القادمة.

بداية لتحويل الأبحاث إلى واقع

وأكد ضياء رشوان، المدير العام الإقليمي للابتكار في صافولا للأغذية أن المسابقة بداية لتحويل الأبحاث إلى واقع في الأسواق الصناعية.

ولفت إلى أن المسابقة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعمل على دعم الباحثين والاستفادة من أفكارهم وتطويرها بطريقة عملية.

وذكر رشوان أنه من المتوقع أن تساعد الأفكار الفائزة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق نقلة في صناعة الزيوت والدهون النباتية

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بمشاركة 65 باحثاً من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.

جدير بالذكر أن المسابقة مرت بالعديد من المراحل منذ الإعلان عنها في أكتوبر العام الماضي في منتدى الغذاء العالمي بمقر الفاو في روما، مروراً باستقبال الأفكار المبدئية (تم استقبال ما يقرب من 65 فكرة) وتصفيتها إلى 4 أفكار يمكن تحويلها إلى مشاريع فعلية، وقد نظمت لجنة التحكيم المكونة من ممثلين من شركة صافولا للأغذية من إدارة الأبحاث والتطوير – ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، FAO – مستشار فني معين من قبل منظمة الأغذية والزراعة برنامجاً لتدريب المتسابقين حتى المراحل النهائية لمساعدتهم في أبحاثهم.