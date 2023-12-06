صافولا للأغذية تشارك بنك الطعام المصري دعم أهل غزة

شاركت شركة صافولا للأغذية – مصر في حملة إغاثة غزة ، والتي أطلقها بنك الطعام المصري بهدف مؤازرة أهالي وسكان غزة الشقيقة، وذلك عبر تقديم الدعم الغذائي لهم لمواجهة التحديات الكبيرة للحصول على احتياجاتهم الغذائية الضرورية.

وتأتي تلك المشاركة كخطوة أولى من بين خطوات عدة نحو تقديم الدعم لأهالينا المتضررين في قطاع غزة، في إطار تنفيذ الشركة لتوجهاتها نحو دعم الشركة للقضايا المجتمعية والإنسانية.

وفي هذا السياق، قال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية : « يأتي التعاون بين صافولا للأغذية -مصر من خلال شركاتها المساهمة المصرية وبنك الطعام المصري في إطار العمل المشترك للوقوف بجانب أهالي غزة، إذ نؤمن بأن هذه الشراكة تمثل واجب إنساني لا يمكن تجاهله».

وأضاف أن تقديم الأغذية الأساسية هو أحد أهم القضايا التي نسعى لدعمها باستمرار وفي هذا الصدد يأتي التعاون مع بنك الطعام المصري إيمانا بدوره الرائد في حملة الإغاثة لغزة..

وقال : « نأمل أن تساهم هذه المساعدات في تقديم الدعم والعون الذي يحتاجه أهالينا في قطاع غزة الشقيقة، كما ندعو إلى تضافر كافة الجهود للمشاركة في هذا العمل الإنساني، في محاولة للتخفيف عن الأشقاء الذين يحتاجون إلى الدعم الكيبر في هذه المحنة الصعبة».

وأكد: «نحن نؤمن بأهمية بناء جسور تواصل وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي، لتخفيف وطأة الأزمة في غزة».

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري محسن سرحان عن سعادته بهذا التعاون مع شركة صافولا للأغذية – مصر قائلا: « إن الوضع شديد الصعوبة في غزة وان المجتمع المدني متمثل في التحالف الوطني وبنك الطعام يعملون على توصيل المساعادات الإنسانية إلى أهلنا في غزة»>

وأضاف أن هذه الشراكة أثمرت عن توفير عدد من المساعدات ممثلة في مواد شركة صافولا الغذائية لقطاع غزة، مما سيؤدي بدوره إلى تخفيف المعاناه التي يعيشها أهالي غزة الآن، متمنياً دوام الشراكة، والتعاون المستمر في كافة النطاقات.

وأوضح كريم بركة، مدير عام صافولا للأغذية – مصر : « مشاركة صافولا للأغذية -مصر في هذا الدعم تأتي كجزء من حملة مساعدات «مسافة السكة» والتي أطلقتها مصر، تحت مظلة وجهود التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي لمساعدة أهل غزة».