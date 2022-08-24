«صافولا للأغذية» تخطط لاستصلاح وزراعة 11 ألف فدان بنجر غرب المنيا

تعتزم شركة صافولا مصر للأغذية، استصلاح وزراعة 11 ألف فدان بنجر فى غرب المنيا خلال عامين، فى إطار خطتها لتلبية احتياجات مصانعها لإنتاج السكر فى السوق المحلية.

وتملك «صافولا» 3 مصانع فى مصر لإنتاج المكرونة، واثنين للزيت والسمن الحيواني، وآخرَين للسكر، ويعمل بها أكثر من 5000 عامل.

وقال سامح حسن؛ الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات لـ«المال» على هامش مذكرة تفاهم بين الشركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن المساحة المستهدف استصلاحها تعد الجزء المتبقى من إجمالى 20 ألف فدان تعاقدت عليها الشركة مع الحكومة المصرية، بعد أن انتهت فعليا من زراعة 9 آلاف.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال سبتمبر 2021 علي التعاقد بنظام الإيجار مع شركة (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشرط استمرار الشركة فى ذات النشاط.

ورفض حسن الإفصاح عن تكلفة الأفدنة المرتقب استصلاحها وزراعتها، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه زيادتها بشكل ملحوظ عن المساحات المستصلحة الفترة الماضية.

وقال إن الـ9 آلاف فدان التى تمت زراعتها ساهمت فى تلبية نحو %10 من احتياجات مصانع السكر التابعة لـ«صافولا» من البنجر، ترتفع إلى %20 بمجرد الانتهاء من باقى المساحات خلال العامين المقبلين، فيما ستواصل الحصول على باقى متطلباتها من خلال مزارعى وموردى البنجر.

وأشار إلى أن شركته مستمرة فى ضخ استثمارات كبيرة بمصر، لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير أيضا.

وفيما يخص ارتفاع أسعار بعض المنتجات حاليا، أوضح رئيس شركة صافولا أنها تحرص بشكل كبير على امتصاص جزء كبير من الزيادات وعدم تمريرها للمستهلك النهائي، قائلا: «نسبة الزيادة فى أسعارنا لم تتخط %35 منذ بداية كورونا حتى الآن».

وأكد أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير للغاية، حيث قفز زيت النخيل إلى 2000 دولار للطن مقابل 500 قبل كورونا، وكذلك الذرة التى سجلت 1300 دولار للطن مقابل 900.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد شهدا خلال يونيو الماضى توقيع اتفاقية شراء أصول تابعة للشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية لصالح صافولا السعودية بقيمة 630 مليون جنيه.

وبحسب سامح حسن، فى تصريحات سابقة تخطط لاستثمار أكثر من 1.7 مليار جنيه فى مصر حتى نهاية 2024.