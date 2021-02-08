«صافولا» تتوسع بالاستحواذ أو الشراكة لاقتحام مجالات جديدة

ضمن خطة تستمر حتى 2025

أكد محمد بدران، رئيس تنفيذى الاستراتيجية فى «صافولا» للأغذية سعيها للتوسع والتواجد فى قطاعات غذائية جديدة من خلال الاستحواذ أو التعاون مع شركات كبيرة فى هذه القطاعات.

وأضاف – فى تصريحات لـ”المال” – أن التوسع والاستثمار الجديد يأتى ضمن الخطة الخمسية التى وضعتها المجموعة وتستمر حتى عام 2025.

وأوضح أن الاستراتيجية تتمثل فى أكثر من محور منها تعزيز الوضع السوقى لمنتجات “صافولا” مثل “عافية” و”روابى” و”جنة” و”ملكة” و غيرها من المنتجات فى بلدان أخرى عن طريق طرح أنواع وأحجام مختلفة مع زيادة نسبة التوزيع وإضافة مزايا جديدة لتلك المنتجات.

وتعمل “صافولا” فى كل من منتجات السكر والسمن والزيوت والمكرونة والتونة والمخبوزات ولديها 14 مصنعا فى مصر والسعودية وتركيا وإيران والعراق والسودان.

من ناحية أخرى، وقعت “صافولا “ بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات بأضرار استخدام الدهون المهدرجة، إلى جانب طرق الاختيار السليم لمنتجات السمن النباتى والأغذية بشكل عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة أمس عبر “الفيديو كونفرانس” فى حضور هانيا سرى، مدير عام الشركة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأوضح “بدران” أنه سيتم تنظيم حملة “طرق أبواب” مكثفة، ينفذها المجلس القومى للمرأة تهدف إلى الوصول لما يقرب من165 ألف سيدة بالمحافظات المستهدفة.

وقال إن المرحلة الأولى ستشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج يعقبها التوسع فى محافظات أخرى.

وأشار إلى أن المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف “رائدات” بمقابلة السيدات وتوعيتهن على أن تقوم “صافولا” بتوفير متخصصين فى مجال التغذية والصحة العامة لتدريب “الرائدات” على رسائل الحملة قبل بدء التنفيذ بكل محافظة.

وأشاد “بدران” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على المساهمات البناءة لدعم صحة المرأة المصرية ضمن الاتجاه العام للدولة فى مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه بالرغم من التكلفة الإضافية التى تتحملها الشركة لإنتاج الزيوت والأغذية غير المهدرجة فإنها حريصة على طرح منتجاتها بأسعار اقتصادية دون تحميل أى أعباء جديدة على المستهلك.

ولفت إلى أن استخدام الزيوت غير المهدرجة من شأنه تحقيق العديد من المزايا الصحية من خلال الوقاية من الأمراض، إلى جانب الحد من التكاليف التى تتحملها الدولة لعلاج المرضى.

من جانبها، أشادت مايا مرسى بالمبادرة ، داعية جميع الشركات لتكرار تجربة مجموعة «صافولا» والتكامل مع المبادرات التى تطلقها الحكومة فى هذا الشأن.