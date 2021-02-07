استثمار

« صافولا» تبدأ «طرق أبواب» السيدات للتوعية بأضرار الدهون الغير مهدرجة

بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لإتمام المهمة
أحمد عاشور 1:29 م, الأحد, 7 فبراير 21 1:29 م, الأحد, 7 فبراير 21

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وقعت مجموعة صافولا للاغذية بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة للتوعية السيدات بأضرار استخدام الدهون الغذائية غير المهدرجة إلى جانب التوعية بطرق الاختيار السليم لمنتجات السمن النباتي والاغذية بشكل عام.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم عبر الفيديو كونفرانس في حضور محمد بدران- رئيس تنفيذي (الاستراتيجية) بصافولا للأغذية وهانيا سرى – مدير عام – الشركة بجانب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

جانب من المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرانس


وأوضح بدران ان سيتم تنظيم حملة “طرق أبواب” مكثفة، ينفذها المجلس القومي للمرأ تهدف إلى الوصول لما يقرب من165 ألف سيدة بالمحافظات المستهدفة.

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واوضح ان المرحلة الأولي ستشمل محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية والبحيرة والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج يعقبها التوسع في محافظات أخرى.

 وأوضح أن المجلس القومي للمرأة سيقوم  بتكليف “رائدات” بمقابلة السيدات وتوعيتهن على أن  تقوم  “صافولا” بتوفير متخصصين في مجال التغذية والصحة العامةللقيام بتدريب “الرائدات” على رسائل الحملة قبل بدء التنفيذ بكل محافظة.

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واشاد بدران بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على المساهمات البناءة لدعم صحة المرأة المصرية ضمن الاتجاه العام للدولة في مجال الرعاية الصحية بالفترة الماضية.

وأشار في كلمته إلى أن المجموعة  لديها مسؤولية تجاه من اعتمد علينا كما نهتم بشدة بأن نكون عند حسن ظن وقدر ثقة عملائنا بنا، ويتضمن ذلك مسؤولية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

واكد أنه بالرغم من التكلفة الإضافية التي تتحملها الشركة لإنتاج الزيوت والاغذية غير المهدرجة إلا أنها حريصة على طرح منتجاتها بأسعار  اقتصادية دون تحميل اى أعباء جديدة على المستهلك.

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ولفت الى ان استخدام الزيوت غير المهدرجة من شأنه تحقيق العديد من المزايا الصحية من خلال الوقاية من الامراض الى جانب الحد من التكاليف التي تتحملها الدولة لعلاج المرضى.


ومن جانبها اشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرة ، داعية كافة الشركات لتكرار تجربة مجموعة “صافولا” ودمج والتكامل مع المبادرات التي تطلقها الحكومة في هذا الشأن.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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