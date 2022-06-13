«صافولا» تبدأ تهيئة مصنع «المصرية البلجيكية» مطلع 2023

قال محمد بدران الرئيس التنفيذى للإستراتيجية والأعمال الجديدة فى شركة «صافولا» للصناعات الغذائية، التابعة لمجموعة صافولا السعودية، إنها تخطط للبدء فى تهيئة مصنع الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية مطلع 2023 على أن يتم الانتهاء من التجديدات المستهدفة والمتمثلة فى التوسعات داخل المصنع مع إقامة فروع فى جميع المحافظات خلال 6 شهور.

يشار إلى أن «صافولا» وقعت الخميس الماضى، اتفاقية شراء أصول الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية بقيمة مالية 630 مليون جنيه، والتى شهدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح «بدران» حينها بأنه تم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه فى مصنع الشركة المصرية البلجيكية، والذى يقع فى مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المصنع إنتاج وجبات خفيفة مثل الساندويتش، والكيك، والكرواسون.

من جهته، قال سامح حسن، الرئيس التنفيذى لشركة «صافولا» إنها تستحوذ على %30 من حجم السوق من منتجات السكر، الزيوت، المكرونة، المسلى.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من مليون طن سنويًا من السكر من خلال مصنعى العين السخنة بطاقة 750 ألف طن، والنوبارية بطاقة 200 ألف طن.

وأضاف أن الشركة لديها مصنع لإنتاج الزيوت بطاقة 350 ألف طن، ومصنع آخر للمكرونة بطاقة 300 ألف طن سنويًا، موضحَا أنه سيتم زيادة الإنتاج فى العام المقبل، رافضَا الإفصاح عن النسبة المستهدفة.

يذكر أن حجم استثمارات “صافولا” فى السوق المصرية تزيد عن 5.5 مليار جنيه، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «صافولا» السعودية، كما تسعى من خلال منتجاتها المختلفة إلى التوجه إلى أسواق جديدة، مما يؤدى إلى المزيد من التوسع عبر زيادة خطوط الإنتاج، وتوفير فرص العمل.