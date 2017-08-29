صاروخ كوريا وإعصار هارفي يرفعان أسعار الذهب

عمر سالم: مع زيادة حدة التوترات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، على أثر إطلاق الأخيرة صاروخ باليستي باتجاة المياه اليابانية، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً هو الأكبر منذ بداية 2017، حيث وصل سعر الأوقية لنحو 1323 دولارا، بدلاً من 1291 دولارا أول أمس، بزيادة قدرها نحو 32



عمر سالم:



مع زيادة حدة التوترات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، على أثر إطلاق الأخيرة صاروخ باليستي باتجاة المياه اليابانية، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً هو الأكبر منذ بداية 2017، حيث وصل سعر الأوقية لنحو 1323 دولارا، بدلاً من 1291 دولارا أول أمس، بزيادة قدرها نحو 32 دولارا.

من جانبه توقع الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعات خلال الفترة الحالية، على خلفية ارتفاعه عالمياً، حيث ارتفعت الأسعار المحلية لأعلى معدل خلال 2017.

وأضاف أن إعصار هارفي، وتراجع أسعار الدولار عالميا، ساهما فى اللجوء إلى الذهب، موضحاً أن عيار 21، ارتفع نحو 8 جنيهات ليسجل 646 جنيها للجرام، مقابل 638 جنيها أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 553 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 اليوم إلى 737 جنيها للجرام مقابل 729، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5160 جنيها، بدلاً من 5096 جنيها أمس، بزيادة قدرها 64 جنيها، وسجلت الأوقية 1323 دولارات، بدلاً من 1306 دولارات.