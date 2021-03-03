اتصالات وتكنولوجيا

صاروخ أس دي-3 التجاري الصيني سيقوم بأول رحلة في عام 2022

يستطيع الصاروخ حمل أكثر من 20 قمرا صناعيا في مهمة واحدة
أيمن عزام 12:10 ص, الخميس, 4 مارس 21 12:10 ص, الخميس, 4 مارس 21

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سيقوم صاروخ سمارت دراغون-3 (أس دي-3)، العضو الثالث في عائلة الصواريخ الحاملة التجارية لسلسلة دراغون الصينية، بأول رحلة له في عام 2022، حسبما قالت الشركة المطورة له الأربعاء.

   وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات أن صاروخ أس دي-3، وهو صاروخ ذو أربع مراحل يعمل بالوقود الصلب، سيكون الأكبر والأعلى قدرة على التحمل بين صواريخ سلسلة دراغون.

صاروخ أس دي-3

   ويقدر الصاروخ الذي يبلغ قطره 2.64 متر ووزن الإقلاع 140 طنا، على إرسال حمولة 1.5 طن إلى المدار الشمسي المتزامن على ارتفاع 500 كيلومتر.

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   ومن أجل تلبية متطلبات الإطلاق التجاري على نطاق واسع، تسمح قدرة إطلاق الصاروخ متعدد الأقمار الصناعية له حمل أكثر من 20 قمرا صناعيا في مهمة واحدة، وتبلغ التكلفة 10 آلاف دولار فقط لكل كيلوغرام، مما يجعله قادرا على المنافسة في السوق.

   وقال صانع الصاروخ إن أس دي-3 مصمم لعمليات الإطلاق البرية والبحرية.

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   وتم إطلاق صواريخ سلسلة دراغون الصينية في عام 2019 لسوق إطلاق الفضاء التجاري. وقام صاروخ الجيل الأول أس دي-1 بأول رحلة له في أغسطس 2019، ومن المقرر اجراء عمليتين أو ثلاث عمليات إطلاق هذا العام.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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