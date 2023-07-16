صادق : 7 مليارات جنيه حجم العمليات المنفذة على منصة «يلا سوبر آب» منذ إطلاقها

قدر وليد صادق ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي لحلول المدفوعات الإلكترونية ، إجمالي عدد مستخدمي منصة يلا سوبر آب منذ إطلاقها في عام فبراير 2022 وحتى الآن بنحو 1.5 مليون عميل قاموا بتنفيذ نحو 7 ملايين عملية بقيمة 7 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد للإعلان عن شراكتها مع شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي في مصر.

وقال صادق إن باي سكاي بدأت عملها في عام 2017 وتتعامل حاليا مع كل البنوك المحلية و 3 شركات اتصالات ، بالإضافة إلى تطوير حلول دفع إلكتروني لنحو 10 بنوك مركزية في أفريقيا ولديها تواجد في 18 دولة بداية من بتسوانا إلى باكستان.

وأضاف أن شركته أطلقت منصة أخرى للأعمال تحت اسم يلاببزنس ويستهدف مساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها ، بالإضافة إلى خدمة تحصيل المدفوعات الخاصة ، وحلول التجارة الإلكترونية.