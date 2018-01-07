صادق أبو راس رئيسًا للمؤتمر الشعبي خلفًا لعلي عبدالله صالح

رويترز اختار حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيسًا جديدًا له بعد اغتيال صالح على يد حركة الحوثي التي تحالف معها ذات يوم في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد. قال الحزب إن صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح. وكان التحالف بقيادة السعودية ا

رويترز



اختار حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيسًا جديدًا له بعد اغتيال صالح على يد حركة الحوثي التي تحالف معها ذات يوم في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.

قال الحزب إن صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح.

وكان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين تلقى الدعم من وحدات بالجيش موالية لصالح، والتي يأمل التحالف في أن تساعده في أن تكون له اليد العليا في الصراع المستمر منذ 3 أعوام.

وانتقد إعلان الأحد ما سماه ”العدوان“ الذي تقوده السعودية، وقال إن الحزب سيواصل المقاومة لكنه لم يذكر اسم الحوثيين.