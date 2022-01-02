صادرات «هيونداي» و«كيا» من السيارات الصديقة للبيئة تقفز 33% في 11 شهرا

قالت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات اليوم الأحد، إن شركتى هيونداي موتور وكيا التابعة لها صدرتا ما مجموعه 331,617 سيارة صديقة للبيئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 33.6% عن نفس الفترة من عام 2020، بحسب وكالة يونهاب.

وتجاوز الرقم بكثير العدد الإجمالي لصادرات السيارات الصديقة للبيئة في عام 2020 الذى سجل 269,874 وحدة.

صادرات هيونداي من السيارات الصديقة للبيئة تسجل 187,366 وحدة فى 11 شهرا

وخلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2021، صدرت هيونداي موتور 187,366 وحدة من السيارات الصديقة للبيئة، بزيادة قدرها 41.8% عن نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة لشركة كيا بنسبة 24.3% إلى 144,251 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وقادت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV) الهجينة والسيارات الكهربائية تلك الزيادة في صادرات السيارات الصديقة للبيئة.

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الهجينة بنسبة 43.7%

وارتفعت صادرات هيونداي وكيا من السيارات الهجينة بنسبة 43.7% إلى 163,290 وحدة خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك 113,519 وحدة من طراز SUV (؜69.5%).

وأصبحت سيارة “نيرو هايبرد” لشركة كيا السيارة الهجينة الأكثر تصديرا بعد تصدير 35,936 وحدة منها، وتليها “أيونيك هايبرد” بـ 30,162 وحدة، و”كونا هايبرد” بـ 19,523 وحدة، و”سوناتا هايبرد” بـ 11,036 وحدة، و”أفانتي هايبرد” بـ 8,527 وحدة.

وبالنسبة للسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، فإن صادراتها ارتفعت بنسبة 41.3% على أساس سنوي لتصل إلى 34,305 وحدات، بما في ذلك السيارة “نيرو” بـ 18,585 وحدة، و”سنتافي” بـ 8,020 وحدة، و”أيونيك” بـ 6,359 وحدة.

صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية تسجل 132,994 وحدة

وأما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فإن هيونداي وكيا صدرتا ما مجموعه 132,994 وحدة منها، بما في ذلك 62,914 وحدة لشركة هيونداي و70,080 وحدة لشركة كيا، ارتفاعا بنسبة 17% من 113,664 وحدة في نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت صادرات “نيرو إي في” بنسبة 12.3% إلى 49,277 وحدة لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر تصديرا، وتليها “أيونيك 5” بـ 35,047 وحدة.

هيونداي موتور: سياراتنا الصديقة للبيئة تخطت 10% من مبيعاتنا للسيارات فى السوق العالمية

وخلال الشهر الماضى، أعلنت مجموعة هيونداي موتور أن سياراتها الصديقة للبيئة تخطت 10% من مبيعاتها للسيارات عالميا، للمرة الأولى في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن شركتي السيارات التابعتين لها، هيونداي وكيا باعتا ما يبلغ 656,479 سيارة صديقة للبيئة عالميا، في الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر، وهو ما يمثل 10.7% من مجمل مبيعاتهما وهو 6.12 ملايين وحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المجموعة أن النمو يمثل زيادة حادة عن عام 2015، عندما شكلت المبيعات السنوية لهذه السيارات 1% فقط من مبيعات سيارات هيونداي وكيا.

وفي نفس الفترة، قفز عدد السيارات الصديقة للبيئة التي باعتها الشركتان بنسبة 45.3% مقارنة بعام سابق.

وصرحت المجموعة بأن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية كان ملحوظا على المستوى العالمي هذا العام.