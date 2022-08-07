صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 200 ألف وحدة بالنصف الأول

أظهرت بيانات أن شركتي هيونداي موتور وكيا التابعة لها حققتا 200 ألف وحدة من صادرات السيارات الصديقة للبيئة لأول مرة في النصف الأول من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، باعت شركتا صناعة السيارات العملاقتان 224,672 وحدة من السيارات الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة للشحن الخارجي في الأسواق الخارجية، بزيادة 30.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات الكوري.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السيارات الصديقة للبيئة 200 ألف في الفترة المذكورة. وجاء ذلك أيضا بعد أن شهدت شركتا صناعة السيارات أن صادراتهما من السيارات الخضراء تجاوزت 100 ألف للمرة الأولى في الربع الأول من هذا العام.

ويتوقع مراقبو السوق أن مبيعاتهما من السيارات الخضراء في هذا العام يمكن أن تحوم حول 400 ألف إذا استمر الاتجاه الحالي.

وأظهرت البيانات أن هيونداي موتور صدرت 116,770 سيارة خضراء خلال النصف الأول، بزيادة 22.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين قفزت مبيعات كيا للسيارات الخضراء في الخارج بنسبة 42.3% خلال نفس الفترة إلى 107,902 وحدة.

وقد كثفت هيونداي موتور وكيا جهودهما لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة والعديمة الانبعاثات.

وفي العام الماضي، قامت الشركتان بتصدير إجمالي 373,007 سيارات خضراء، لتتجاوزا حاجز الـ 300 ألف لأول مرة سنويا. وارتفعت صادراتهما بنسبة 38.2% عن العام الذي سبقه.