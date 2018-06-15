صادرات نفط فنزويلا للصين تسجل أدنى مستوى في 8 سنوات

رويترز أفادت مصادر مطلعة وبيانات شحن أن واردات الصين من النفط الخام الفنزويلي قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها في نحو 8 سنوات في يوليو القادم حيث يعاني البلد عضو أوبك في ظل انكماش الإنتاج وتفاقم المشاكل اللوجستية. وقال مسؤولان نفطيان في بكين أُطلعا على الأمر إن بترو تشاينا التي تسيطر عليها الدولة تتوقع

رويترز

أفادت مصادر مطلعة وبيانات شحن أن واردات الصين من النفط الخام الفنزويلي قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها في نحو 8 سنوات في يوليو القادم حيث يعاني البلد عضو أوبك في ظل انكماش الإنتاج وتفاقم المشاكل اللوجستية.

وقال مسؤولان نفطيان في بكين أُطلعا على الأمر إن بترو تشاينا التي تسيطر عليها الدولة تتوقع أن تكون تحميلات يونيو من فنزويلا، ومعظمها من خام ميري، عند نصف معدلاتها المعتادة. وقالا إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه تعهدت بتعويض النقص في تحميلات يوليو التي تصل في أغسطس وسبتمبر.

وتهاوي إمدادات فنزويلا إلى أهم عميل ودائن وحليف سياسي لها هي أحدث مؤشر على الظروف الصعبة التي يمر بها البلد صاحب أضخم احتياطيات نفطية في العالم والذي يعاني من ضائقة مالية.

وتراجع إنتاج الخام إلى أدنى مستوى سنوي في أكثر من 3 عقود بين يناير وأبريل في حين أدى رجوع الدائنين على أصول إلى حرمان بي.دي.في.اس.ايه من استخدام مرافئ تصدير.

وقالت بترو تشاينا إنها لا تعلق على تكهنات السوق في حين لم ترد بي.دي.في.اس.ايه حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب.



