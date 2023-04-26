صادرات مواد البناء تهبط إلى 1.1 مليار دولار

انخفضت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو %11، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء عن أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية وجاءت كندا على رئس القائمة بقيمة 114 مليون دولار، تلتها فى المرتبة الثانية إيطاليا بقيمة 93 مليون.

ولفت التقرير إلى أن تركيا حلت فى المرتبة الثالثة بالقائمة بقيمة 92 مليون دولار، ثم السعودية بالمرتبة الرابعة بقيمة 88 مليون وليبيا فى المرتبة الخامسة بقيمة 59 مليون.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء أن رومانيا جاءت فى المرتبة السادسة بقيمة 49 مليون دولار، ثم ساحل العاج بقيمة 48 مليون، وإسبانيا بقيمة 45 مليون، والإمارات بقيمة 35 مليون، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة العاشرة بقيمة 29 مليون.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد قفزت خلال العام الماضى 2022 بنحو %6، لتسجل 6.9 مليار دولار، مقارنة بـ 6.5 مليار عام 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء.