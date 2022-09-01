صادرات مواد البناء إلى الإمارات تقفز 59% لتسجل 465 مليون دولار فى 6 شهور

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن ارتفاع صادرات القطاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 59% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 465 مليون دولار، مقابل 292 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء قفزت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليار و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وصعدت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 13% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 433 مليون دولار، مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

قفزت صادرات الأسمنت بنحو 71% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.