صادرات مواد البناء إلى أمريكا تقفز 28% خلال أول 4 شهور من 2022

زادت صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 28%، لتسجل 76 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

يذكر أن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت ارتفاع الصادرات السلعية، خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة نفسهامن العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.

وأوضحت في بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية وجائحة فيروس كورونا، ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.

وأكدت أن “اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية”.