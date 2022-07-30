صادرات مصر من الموالح تسجل 1.6 مليون طن خلال 10 شهور

قفزت صادرات الموالح، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 805 ملايين دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأفريقية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 49 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وزادت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 1.7 مليون طن، بقيمة 879 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا، خلال الفترة سالفة الذكر، سجلت 439 ألف طن، بقيمة 299 مليون دولار، وبلغت 32 ألف طن لدول الأمريكتين وأستراليا، بقيمة 38 مليون دولار.