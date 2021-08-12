استثمار

صادرات مصر من الموالح تتخطى 843 مليون دولار خلال 10 شهور

خلال الموسم التصديرى 2020/2021 بزيادة 38%
أحمد اللاهوني 1:49 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 1:49 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى «من سبتمبر إلى نهاية يونيو» 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

ووفق التقرير فقد صعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

اقرأ أيضا  بدء تشغيل مصنع «DMG Mori» بالقاهرة فى خريف 2023

صادرات الحاصلات الزراعية إلى إفريقيا

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول آسيا لتسجل 241 مليون دولارًا، وسجلت 22 مليون دولار إلى دول إفريقيا، و23 مليون دولارًا إلى دول الأمريكتين وأستراليا.

وعن أهم الدول أفاد التقرير، بأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية سجلت 189 مليون دولار إلى هولندا، و165 مليونًا إلى المملكة المتحدة، و74 مليونًا إلى الهند، و73 مليونًا إلى بنجلاديش.

اقرأ أيضا  نقابة الفلاحين: توقعات بوصول صادرات مصر الزراعية إلى 6 ملايين طن بنهاية العام الحالي

صادرات الحاصلات الزراعية إلى الصين

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الصين 53 مليون دولار، و39 مليونًا إلى سلطنة عمان، و79 مليونًا إلى إيطاليا، و43 مليونًا إلى سوريا.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى العراق لتسجل 40 مليون دولار، و18 مليونًا إلى ليبيا، و42 مليونًا إلى الأردن، و33 مليونًا إلى الكويت.

صادرات الفاصوليا

وعن أهم الأصناف، صعدت صادرات الفاصوليا الجافة إلى 109 مليونًا و615 ألفًا و635 دولار، وتخطت صادرات الأعلاف 27 مليون دولار، وارتفعت البطاطا إلى 38 مليونًا و592 ألفًا و648 دولار.

اقرأ أيضا  الآثار: الفريق المصري نجح في نقل مركب عمره أكثر من 4600 عام

صادرات الفول السودانى

واقتربت صادرات الفول السودانى من 70 مليون دولار، وسجلت صادرات النباتات الطبية والعطرية 75 مليونًا و289 ألفًا و233 دولارًا.

وبلغت صادرات الفاصوليا الخضراء 30 مليونًا و508 آلاف و324 دولارًا وسجلت صادرات الخس 16 مليونًا و591 ألفًا و506 دولارات.

صادرات-الموالح
صادرات-الموالح
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

وزارة التعاون الدولي : تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا مع الصين لتنمية قدرات الكوادر الحكومية

السيد فؤاد 1:47 م, الخميس, 12 أغسطس 21

التنمية المحلية : 67.6 ألف شكوى تلقتها مبادرة «صوتك مسموع» وحل 96.6%

عصام عميرة 1:13 م, الخميس, 12 أغسطس 21

الشرقية للدخان تكشف سبب كتابة أسعار السجائر على العلبة

أحمد اللاهوني 6:48 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

وزير الري يحث العاملين على زيادة معدلات تنفيذ مشروعات تأهيل الترع

مدحت إسماعيل 4:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«القومي للحوكمة» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز سينرجيز للدراسات الدولية

محمود محسن 4:04 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

وسائل إعلام روسية تصل «شرم الشيخ والغردقة» للتعرف على ضوابط السلامة الصحية

محمود محسن 3:03 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21