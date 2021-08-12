صادرات مصر من الموالح تتخطى 843 مليون دولار خلال 10 شهور

ارتفعت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى «من سبتمبر إلى نهاية يونيو» 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

ووفق التقرير فقد صعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

صادرات الحاصلات الزراعية إلى إفريقيا

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول آسيا لتسجل 241 مليون دولارًا، وسجلت 22 مليون دولار إلى دول إفريقيا، و23 مليون دولارًا إلى دول الأمريكتين وأستراليا.

وعن أهم الدول أفاد التقرير، بأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية سجلت 189 مليون دولار إلى هولندا، و165 مليونًا إلى المملكة المتحدة، و74 مليونًا إلى الهند، و73 مليونًا إلى بنجلاديش.

صادرات الحاصلات الزراعية إلى الصين

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الصين 53 مليون دولار، و39 مليونًا إلى سلطنة عمان، و79 مليونًا إلى إيطاليا، و43 مليونًا إلى سوريا.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى العراق لتسجل 40 مليون دولار، و18 مليونًا إلى ليبيا، و42 مليونًا إلى الأردن، و33 مليونًا إلى الكويت.

صادرات الفاصوليا

وعن أهم الأصناف، صعدت صادرات الفاصوليا الجافة إلى 109 مليونًا و615 ألفًا و635 دولار، وتخطت صادرات الأعلاف 27 مليون دولار، وارتفعت البطاطا إلى 38 مليونًا و592 ألفًا و648 دولار.

صادرات الفول السودانى

واقتربت صادرات الفول السودانى من 70 مليون دولار، وسجلت صادرات النباتات الطبية والعطرية 75 مليونًا و289 ألفًا و233 دولارًا.