صادرات مصر من «الكهرباء» للسودان تسجل 335 مليون كيلووات ساعة فى 8 أشهر

سجل إجمالى الطاقة الكهربائية التى صدرتها مصر للسودان حتى الآن نحو 335 مليون كيلو وات ساعة.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المال» – إن تلك القدرات تم تصديرها خلال 8 أشهر (فى الفترة من أبريل وحتى نهاية نوفمبر الماضي) لافتة إلى أن خط الربط الكهربائى المصرى السودانى يمتلك القدرة على تصدير أكثر من ذلك.

وأوضحت أن متوسط التصدير شهريا بلغ نحو 42 مليون كيلووات ساعة، وسجل شهر يونيو الماضى الأعلى بين الشهور الثمانية بواقع 45.7 مليون كيلووات ساعة.

وحصلت «المال» على تفاصيل القدرات التى تم تصديرها فى الشهور الماضية ، إذ سجلت 34.9 مليون كيلووات خلال أبريل ، وارتفعت إلى 78.5 مليون فى مايو ، ثم إلى 124.2 مليون كيلووات ساعة خلال يونيو.

وبلغت خلال يوليو الماضى 170.5 مليون كيلووات ساعة، ارتفعت إلى 215.5 مليون كيلووات فى أغسطس، ثم 259.4 مليون كيلووات ساعة خلال سبتمبر.

وأضافت أن القدرات صعدت خلال أكتوبر إلى 302 مليون كيلووات ساعة ، وأخيرا سجلت إجمالى تراكمى نحو 335 مليون كيلووات ساعة بنهاية نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على سعر بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب السودانى وجار الاتفاق على السعر ، كما يتم حاليا وضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط عبر زيادة القدرات من خلال إحلال موصلات تساهم فى تقليل الفقد بشبكة النقل، وتعزيز كفاءة الخط.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة فى أبريل الماضى تشغيل مشروع الربط الكهربائى المصرى السودانى لتصدير 70 ميجاوات فى المرحلة الأولى وتصدير الطاقة للخرطوم.

وانطلق التشغيل الفعلى للخط بجهد 220 كيلو فولت، مطلع أبريل الماضى، تلبية لرغبة الجانب السودانى، عبر الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى البالغ طوله من الجانب المصرى نحو 100 كم، ومن الجانب السودانى حوالى 70 كم.