صادرات مصر من الغاز تقفز بفائض التجارة البترولي إلى 4.1 ملياردولار في 9 شهور

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحقيق الميزان البترولي المصري فائض ملحوظ خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي الماضي 2021/ 2022 مسجلًا 4.1 مليارات دولار مقارنة بفائض وصل إلى حوالي 175 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المركز في منشور له اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن سبب الارتفاع في الفائض جاء بفضل الارتفاع في صادرات الغاز والتي سجلت 5.6 مليارات دولار وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية وفتح أسواق جديدة في عدة بلدان أوروبية، مثل: اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وكرواتيا.

جدير بالذكر أن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أظهرت ارتفاع قيمـة صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 % خلال شهر مايو الماضي.

قيمة العجز في الميزان التجاري

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 35.8%.

ومن أهم مؤشرات مشرة”الإحصاء”، ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 18.3% حيـث بلغـت 4.01 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: ( منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 %، بترول خام بنسبة 30.7%، أسمدة بنسبة 33.9%، ملابس جاهزة بنسبـة 48.1%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايــــو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 23.5%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 13.7%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 1.0%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 10.3%).

الواردات

وحسبما أفادت نشرة الإحصاء، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1% حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو 2022 مقابـــل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( بترول خام بنسبــة 9.2%، منتجات البترول بنسبة 24.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.0%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4%). بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( مــواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 25.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.0%، لحوم بنسبة 158.9 5، ألبان ومنتجاتها بنسبة 24.0%).