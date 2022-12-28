صادرات مصر من الغاز الطبيعى تسجل رقما قياسيا جديدا

شهد العام الحالي تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن، مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق.

كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى، خلال العام الحالي، حوالى 8.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالميًّا، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير؛ وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

وعلى صعيد آخر نجح قطاع البترول فى تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود، فقد تم، خلال العام، الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن، بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق، وذلك بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى.