صادرات مصر من العنب الطازج تسجل 200 مليون دولار خلال أول 10 شهور من الموسم

كشف تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات العنب الطازج، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» بلغت 113 ألف طن، بقيمة 200 مليون دولار.

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021.

وأوضح التقرير أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا، خلال الفترة سالفة الذكر، سجلت 439 ألف طن، بقيمة 299 مليون دولار، وبلغت 32 ألف طن لدول الأمريكتين وأستراليا، بقيمة 38 مليون دولار.

وذكر تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفرد المال بنشر تفاصيله، أن الصادرات الزراعية إلى سوريا سجلت 119 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار.