صادرات مصر من العنب الطازج تتخطى 217 مليون دولار

بلغت صادرات مصر من العنب الطازج 118 ألف و180 طنًا، بقيمة 217 مليونًا و503 آلاف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

صادرات البطاطا الحلوة

وأوضحت التقرير، أن صادرات البطاطا الحلوة سجلت 38 مليونًا و592 ألف دولار خلال 10 شهور.

صادرات الفول السودانى

ولفت تقرير المجلس إلى أن صادرات الفول السودانى بلغت 69 مليونًا و592 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» الموسم التصديرى 2020/2021.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

ووصلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 إلى 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.