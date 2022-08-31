صادرات مصر من الطماطم الطازجة تسجل 108 آلاف طن خلال 11 شهرًا

سجلت صادرات الطماطم الطازجة 108 آلاف طن، بقيمة 34 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون.

وصعدت صادرات البصل الطازج إلى 338 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وزادت صادرات الموالح خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 816 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.