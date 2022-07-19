صادرات مصر من الطاقة الكهربائية ترتفع 224 مليون كيلو وات خلال الربع الأول من 2022

شهدت صادرات مصادر من الطاقة الكهربائية ارتفاعًا قدره نحو 224 مليون كيلو وات ساعة خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى 2021.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الصادرات سجلت نحو 557 مليون كيلووات ساعة خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، والتى بلغت نحو 333 مليون كيلووات.

وأضافت المصادر أن صعود مبيعات الطاقة الكهربائية للدول المجاورة وغيرها بلغ نسبته نحو %40 بالربع الأول.

وأشارت إلى أن شهر يناير الماضى هو الأعلى تصديرًا بإجمالى 197 مليون كيلووات ساعة، يليه شهر أغسطس بواقع مارس بواقع 186 مليون كيلو وات ساعة، وأخيرًا شهر فبراير بنحو 174 مليون كيلووات ساعة.

كان شهر ديسمبر الماضى سجل أعلى قدرات تصديرية خلال الأخير بإجمالى نحو 125 مليون كيلووات ساعة، وكان شهرا نوفمبر وأكتوبر الأقل تصديرًا بإجمالى نحو 208 مليون كيلووات ساعة مجتمعين.

يذكر أن مصر تقوم بتصدير الطاقة الكهربائية إلى نحو 4 دول عربية، بالإضافة إلى بدء تدشين خط للربط الكهربائى مع السعودية منذ مطلع العام الجارى.

وترتبط الشبكة الكهربائية المصرية مع كل من الأردن والأراضى الفلسطينية وليبيا والسودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إلى الأردن منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، وآخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها.

كما تصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006، وتسعى لزيادة القدرة التصديرية للخط معها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالى الطاقة التصديرية من الكهرباء فى ازدياد، خاصة خلال شهور الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة فى بعض البلدان العربية والإفريقية، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور فى الطلب، والمشروعات المنفذة فى تلك البلدان المرتبطة كهربائيًّا مع مصر.

وتسعى مصر لزيادة صادراتها، نظرًا لبدء دراسات زيادة القدرات المصدرة إلى ليبيا، إضافة إلى العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائى مع الأردن، وإمكانية استغلاله للتصدير لدول أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا.

وانتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذ مشروع للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها بواقع 70 ميجاوات منذ شهر أبريل 2020، وتستهدف زيادتها إلى نحو 240 ميجاوات خلال العام الجارى.

وتتمتع مصر بوجود فائض كبير يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، ووقعت مؤخرًا عقودًا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان للربط كهربائيًّا، وتسعى لأن تكون محورًا لتصدير الطاقة بالمنطقة.

ويشار إلى أن مصر نفذت عبر شركة «سيمنس» 3 محطات كهربائية تُعَدُّ الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، ليقفز إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء حاليًّا إلى نحو 60 ألف ميجاوات.

عمر سالم