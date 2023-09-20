صادرات مصر من «الصناعات الطبية» و«الغزل» تسجل 1.260 مليار دولار أول 7 أشهر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية والغزل والنسيج، لتسجل نحو 1.260 مليار دولار (ما يعادل نحو 39 مليار جنيه) خلال أول 7 أشهر من 2023، بزيادة قدرها 80 مليونا، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ”المال” أن صادرات الغزل والنسيج سجلت نحو 633 مليون دولار، ما يوازى نحو 19.6 مليار، بزيادة %0.4 عن نفس الفترة من العام الماضى (يناير – يوليو 2022) والتى سجلت نحو 631 مليونا.

وأوضحت المصادر وجود قفزة فى صادرات الصناعات الطبية خلال نفس الفترة من العام لتسجل نحو إلى 627 مليون دولار (ما يعادل نحو 19.4 مليار جنيه)، بنسبة نمو بلغت نحو %14 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى (يناير – يوليو) 2022، والتى سجلت نحو 549 مليونا .

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المستوردين للغزل والنسيج المصرية يتمثل فى الدول العربية، إضافة إلى عدد من الآسيوية، فيما تسعى الشركات المصرية لاقتحام عدد من البلاد الأفريقية والأوروبية والعمل على زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالى صادراته بنهاية 2023 إلى نحو 1.2 مليار دولار، خاصة فى ظل ترقب الجميع لتحسن حركة التجارة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، مطالبين بضرورة العمل على حل أزمة الإفراج الجمركى عن البضائع خلال الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، أنه يسعى الفترة المقبلة لزيادة التعاون مع عدد من الدول العربية، إضافة إلى إمكانية إدخال عدد من المصانع التركية والعربية والهندية والصينية، فى ظل امتلاك تلك المصانع لخبرة كبيرة فى المجال ما يساعد على زيادة صادرات القطاع.

وأشار “جورج” لـ”المال” إلى أنه رغم أهمية الأسواق العربية والأفريقية أمام صادرات القطاع، لكنه لا يزال هناك بعض التحديات والصعوبات التى قد تعانى منها بعض الشركات العاملة بالمجال، من بينها أمور مصرفية، وفترة دخول بعض الشحنات لتلك البلدان.

وأكد ماجد جورج -فى تصريحات صحفية سابقة- سعى المجلس لإنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا، تضم «كينيا – المغرب – موريشيوس – نيجيريا – زامبيا – الجزائر»، لزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق.

جدير بالذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية أعلن فى بيان له خلال يناير الماضى، أن صادرات القطاع خلال 2022 ارتفعت بنسبة %38.8 لتقترب من مليار دولار، مقابل 697 مليون دولار فى 2021.

وأوضح المجلس وقتها أن الطلب المتنامى على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهم بشكل واضح فى زيادة الصادرات الخارجية للقطاع.