صادرات مصر من السيارات تسجل 23.4 مليون دولار

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نموًا بنسبة %15 لتسجل 23.4 مليون دولار بإجمالي 195 مركبة، مقابل 20.3 مليون بواقع 396 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعود نمو صادرات السيارات إلى انضمام 4 دول جديدة هي «الجزائر، وإسرائيل، ولبنان، والسودان» لقائمة المستوردين للمركبات من مصر، لتصل الأسواق المصدرة إليها إلى 19، في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي حصلت «المال» على نسخة منه فإن «المملكة المتحدة» استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات مصر من السيارات المصنعة محليًا، بنسبة %56.5 بقيمة 13 مليون و276 ألف دولار، تلتها «الكاميرون» ثانيًا بـ%19.5 بنحو 4 ملايين و584 ألفا.

وجاءت «الأردن» في المرتبة الثالثة بحصة %6.8 بقيمة مليون و605 آلاف دولار، أعقبتها «السعودية» رابعًا بنسبة %5.8 بإجمالي مليون و371 ألف دولار.

وحلت «كوت ديفوار» خامسًا بحصة %3.7 بنحو 877.1 ألف، تلتها «الإمارات» سادسًا بنسبة %1.7 بواقع 395 ألفًا.

وظهرت «الصين» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بحصة %1.6 بقيمة 367.4 ألف دولار، أعقبتها «الجزائر» ثامنًا بنسبة %0.9 بنحو 211.2 ألف، تلتها «إسرائيل» تاسعًا بحصة %0.9 بنحو 207 آلاف.

وتمركزت «هونج كونج» في المركز العاشر بحصة قدرها %0.8 بقيمة استيرادية 197 ألف دولار، أعقبتها «أثيوبيا» بالمرتبة الحادية عشر بنسبة %0.6 بواقع 134 ألف، تلتها «لبنان» بحصة %0.4 بنحو 93.5 ألف.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %0.8 على الدول الأخرى، وهي «بنين، وليبيا، وأمريكا، وإيطاليا، والسودان، والنرويج، وقطر» بقيمة استيرادية 161 ألفًا و764 دولار.

في سياق متصل قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة في تصريحات سابقة إن الفترة الماضية شهدت قيام 3 شركات محلية هي «نيسان مصر، وصناعة وسائل النقل MCV، و«العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل» بتوجيه جزء كبير من إنتاجهم المحلي إلى التصدير للأسواق الخارجية بغرض تعظيم الحصيلة التصديرية لديهم من العملة الأجنبية لإعادة استخدامها في الاستيراد.

وتوقع نمو صادرات السيارات بالتزامن مع تفعيل الحوافز التي سيتم تقديمها للمصنعين المحليين ضمن مشروع قانون «تنمية صناعة السيارات» الذى سيمنح مجموعة من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجمركية للمصدرين خلال الفترة المقبلة.

قائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى

الدولة القيمة التصديرية عدد المركبات المصدرة المملكة المتحدة 13276578 64 أتوبيس الكاميرون 4584936 37 أتوبيس الأردن 1605000 10 أتوبيسات + مركبة واحدة لنقل البضائع “قلابة” السعودية 1371811 11 أتوبيسات + 7 مركبات مخصصة للأغراض الخاصة كوت ديفوار 877156 6 أتوبيسات الإمارات 395000 11 أتوبيس + 3 مركبات لنقل البضائع + 2 سيارة ركوب مخصصة للأغراض الخاصة الصين 367478 15 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة الجزائر 211200 أتوبيس واحد إسرائيل 207000 3 أتوبيسات هونج كونج 197082 أتوبيس واحد أثيوبيا 134000 سيارة واحدة لنقل البضائع لبنان 93500 6 سيارات لنقل البضائع بنين 70500 أتوبيس واحد ليبيا 67649 3 سيارات ركوب + 2 2 مركبة مخصصة للاغراض الخاصة أمريكا 14000 2 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة + 2 سيارة لنقل البضائع إيطاليا 5000 1 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة + 2 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة السودان 2000 سيارة واحدة لنقل البضائع النرويج 1615 1 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة قطر 1000 1 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة الإجمالى 23,482,505 195 مركبة

إعداد – المال المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء