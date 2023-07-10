Loading...

صادرات مصر من السيارات تسجل 23.4 مليون دولار

Loading...

بنمو 15% خلال أول 4 أشهر من العام الحالى

صادرات مصر من السيارات تسجل 23.4 مليون دولار
أحمد عوض

أحمد عوض

10:43 ص, الأثنين, 10 يوليو 23

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نموًا بنسبة %15 لتسجل 23.4 مليون دولار بإجمالي 195 مركبة، مقابل 20.3 مليون بواقع 396 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعود نمو صادرات السيارات إلى انضمام 4 دول جديدة هي «الجزائر، وإسرائيل، ولبنان، والسودان» لقائمة المستوردين للمركبات من مصر، لتصل الأسواق المصدرة إليها إلى 19، في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي حصلت «المال» على نسخة منه فإن «المملكة المتحدة» استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات مصر من السيارات المصنعة محليًا، بنسبة %56.5 بقيمة 13 مليون و276 ألف دولار، تلتها «الكاميرون» ثانيًا بـ%19.5 بنحو 4 ملايين و584 ألفا.

وجاءت «الأردن» في المرتبة الثالثة بحصة %6.8 بقيمة مليون و605 آلاف دولار، أعقبتها «السعودية» رابعًا بنسبة %5.8 بإجمالي مليون و371 ألف دولار.

وحلت «كوت ديفوار» خامسًا بحصة %3.7 بنحو 877.1 ألف، تلتها «الإمارات» سادسًا بنسبة %1.7 بواقع 395 ألفًا.

وظهرت «الصين» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بحصة %1.6 بقيمة 367.4 ألف دولار، أعقبتها «الجزائر» ثامنًا بنسبة %0.9 بنحو 211.2 ألف، تلتها «إسرائيل» تاسعًا بحصة %0.9 بنحو 207 آلاف.

وتمركزت «هونج كونج» في المركز العاشر بحصة قدرها %0.8 بقيمة استيرادية 197 ألف دولار، أعقبتها «أثيوبيا» بالمرتبة الحادية عشر بنسبة %0.6 بواقع 134 ألف، تلتها «لبنان» بحصة %0.4 بنحو 93.5 ألف.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %0.8 على الدول الأخرى، وهي «بنين، وليبيا، وأمريكا، وإيطاليا، والسودان، والنرويج، وقطر» بقيمة استيرادية 161 ألفًا و764 دولار.

في سياق متصل قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة في تصريحات سابقة إن الفترة الماضية شهدت قيام 3 شركات محلية هي «نيسان مصر، وصناعة وسائل النقل MCV، و«العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل» بتوجيه جزء كبير من إنتاجهم المحلي إلى التصدير للأسواق الخارجية بغرض تعظيم الحصيلة التصديرية لديهم من العملة الأجنبية لإعادة استخدامها في الاستيراد.

وتوقع نمو صادرات السيارات بالتزامن مع تفعيل الحوافز التي سيتم تقديمها للمصنعين المحليين ضمن مشروع قانون «تنمية صناعة السيارات» الذى سيمنح مجموعة من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجمركية للمصدرين خلال الفترة المقبلة.

قائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى

الدولةالقيمة التصديريةعدد المركبات المصدرة
المملكة المتحدة1327657864 أتوبيس
الكاميرون458493637 أتوبيس
الأردن160500010 أتوبيسات + مركبة واحدة لنقل البضائع “قلابة”
السعودية137181111 أتوبيسات + 7 مركبات مخصصة للأغراض الخاصة
كوت ديفوار8771566 أتوبيسات
الإمارات39500011 أتوبيس + 3 مركبات لنقل البضائع + 2 سيارة ركوب مخصصة للأغراض الخاصة
الصين36747815 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة
الجزائر211200أتوبيس واحد
إسرائيل2070003 أتوبيسات
هونج كونج197082أتوبيس واحد
أثيوبيا134000سيارة واحدة لنقل البضائع
لبنان935006 سيارات لنقل البضائع
بنين70500أتوبيس واحد
ليبيا676493 سيارات ركوب + 2 2 مركبة مخصصة للاغراض الخاصة
أمريكا140002 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة + 2 سيارة لنقل البضائع
إيطاليا50001 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة + 2 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة
السودان2000سيارة واحدة لنقل البضائع
النرويج16151 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة
قطر10001 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة
الإجمالى23,482,505195 مركبة

إعداد – المال  المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أحمد عوض

أحمد عوض

10:43 ص, الأثنين, 10 يوليو 23