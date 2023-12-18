صادرات مصر من الذهب والحلي تسجل 41.8 مليار جنيه أول 10 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات خلال أول 10 أشهر من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، لتسجل 1.361 مليار دولار، بما يعادل نحو 41.888 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تصريحات لـ«المال» أن صادرات الذهب والحلى والمجوهرات صعدت بنسبة تصل إلى %3 خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، والتى سجلت حوالى 1.326 مليار دولار

وأضافت المصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول المستوردة للذهب المصري، بقيمة تصل إلى 672 مليون دولار، ويليها دولة كندا بواقع صادرات تسجل 373 مليون دولار، وفى المركز الثالث جاءت سويسرا بصادرات سجلت 294 مليون دولار ، بزيادة ضخمة بعد ان شهدت ارتفاع قدره 293 مليون دولار

وأشارت إلى أن السوق التركي جاء فى المركز الرابع لاستقبال صادرات الذهب والمجوهرات بواقع 16 ملايين دولار، يليها السعودية بإجمالى 4 دولار.