صادرات مصر من الذهب ترتفع 47% خلال أول 10 أشهر من 2022

ارتفعت صادرات مصر من الذهب بحوالي 47% لتسجل حوالي 1.3 مليار دولار، خلال أول 10 أشهر من 2022، مقارنة مع 900 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2021.

الذهب

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، سجل قيمة قدرها 5 مليارات و751 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بقيمة قدرها 5 مليارات و326 مليون دولار، بزيادة بنسبة 8%.

وتصدرت كندا قائمة أكبر مستوردي الذهب المصري والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 666 مليون دولار خلال أول 10 أشهر 2022،

تلتها الإمارات بقيمة 656 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 3 ملايين دولار، وألمانيا بـ415 ألف دولار، وإيطاليا بقيمة 256 ألف دولار، والولايات المتحدة بقيمة 141 مليون دولار.