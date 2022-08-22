صادرات مصر من الحديد والصلب إلى إيطاليا تتراجع 19.6% بأول 5 شهور مسجلة 120.280 مليون دولار

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب الفولاذ إلى ايطاليا ‘بنسبة 19.6% خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، مسجلة نحو 120.280 مليون دولارمقابل 149.685 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.

لكنها ارتفعت إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة قدرها 62.4% لتصل الى 44.272 مليون دولار مقابل27.268 مليون دولار، بحسب بيانات الإحصاء.

واردات الحديد

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت قيمة واردات الحديد والصلب الفولاذ من الهند بنسبة 757.6% خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين لتصل إلى 337.029 مليون مقارنة مع 39.298 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2021.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة واردات الحديد والصلب التركي بنسبة 221.1% خلال فترة المقارنة السابقة لتسجل نحو 311.781 مليون دولار مقارنة مع 97.092 مليون دولار.

كانت وزارة الصناعة أصدرت قرارين وزاريين نوفمبر من العام الماضي بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وأرجعت الوزارة هذين القرارين نتيجة الارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.