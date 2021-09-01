صادرات مصر من البطاطس الطازجة تتخطى 630 ألف طن فى 10 شهور

سجلت صادرات مصر من البطاطس الطازجة 630 ألفًا و716 طنًا، بقيمة 200 مليون و731 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 نحو 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

يذكر أن صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 ارتفعت بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.