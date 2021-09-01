استثمار

صادرات مصر من البطاطس الطازجة تتخطى 630 ألف طن فى 10 شهور

بقيمة 200 مليون و731 ألف دولار
أحمد اللاهوني 2:25 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 2:25 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت صادرات مصر من البطاطس الطازجة 630 ألفًا و716 طنًا، بقيمة 200 مليون و731 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

اقرأ أيضا  «القاهرة» تشن حملات مكثفة للقضاء على الباعة الجائلين والإشغالات لضبط الشارع

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 نحو 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

يذكر أن صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 ارتفعت بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

مصر تصدر 571 ألف طن حاصلات زراعية للسعودية فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:27 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 95 مليون دولار فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:27 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

555 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى خلال 10 شهور

أحمد اللاهوني 1:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

مدبولي يشهد افتتاح مستودع شركة أمازون العالمية بالعاشر من رمضان

صفية حمدي 8:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

وزيرة التضامن تطلق فعاليات حملة الهلال الأحمر للتبرع بالدم

مدحت إسماعيل 6:26 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

رانيا المشاط : «منتدى مصر للتعاون الدولي» يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية

محمود محسن 5:12 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21