صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 95 مليون دولار فى 10 شهور

بلغت صادرات مصر من البصل الطازج 302 ألف و549 طنًا، بقيمة 95 مليون و676 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

صادرات النباتات الطبية والعطرية

ولفت التقرير إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية سجلت 42 ألفًا و225 طنًا بقيمة 75 مليونًا 289 ألف دولار خلال 10 شهور.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وذكر التقرير، أن صادرات الخس بلغت 26 ألفًا و370 طنًا بقيمة 16 مليونًا و591 ألف دولار خلال 10 شهور.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 نحو 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.