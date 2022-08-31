صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 338 ألف طن فى 11 شهرًا

ارتفعت صادرات البصل الطازج إلى 338 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وزادت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون.

وارتفعت صادرات الموالح خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 816 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وكشف التقرير الذى تنفرد «المال» بنشر تفاصيله، أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة «من سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوليو 2022» بنحو 1.76 مليون طن، بقيمة 934 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بنحو 1.1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.