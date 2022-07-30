صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 302 ألف طن خلال أول 10 شهور من الموسم

سجلت صادرات البصل الطازج، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» 302 ألف طن، بقيمة 90 مليون دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/2021.

وذكر التقرير أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا، خلال الفترة سالفة الذكر، سجلت 439 ألف طن، بقيمة 299 مليون دولار، وبلغت 32 ألف طن لدول الأمريكتين وأستراليا، بقيمة 38 مليون دولار.

وقال تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفرد المال بنشر تفاصيله، إن الصادرات الزراعية إلى سوريا سجلت 119 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى ليبيا سجلت 98 ألف طن بقيمة 35 مليون دولار، وبلغت 92 ألف طن إلى الكويت بقيمة 45 مليون دولار،

وسجلت 84 ألف طن إلى سلطنة عمان بقيمة 41 مليون دولار، ووصلت إلى 78 ألف طن إلى لبنان بقيمة 33 مليون دولار.