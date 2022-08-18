صادرات مصر من البترول الخام تقفز إلى 1.628 مليار دولار أول 5 شهور من 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي حجم صادرات مصر من البترول الخام خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مسجلةً نحو 1.628 مليار دولار مقابل 1.062مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف الجهاز أن إجمالي صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال صعدت إلى نحو 4.999 مليار مقابل 2.320 مليار دولار في فترتي المقارنة.

وتابع: إن إجمالي الصادرات غير البترولية قفز إلى نحو 16.758 مليار دولار مقابل 12.094 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

فيما سجل إجمالي حجم التجارة بين مصر وشركائها الدوليين خلال الـ5 شهور الأولى من عام 2022 نحو 63.441 مليار دولار مقابل 51.412 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.

فيما بلغ إجمالي الصادرات نحو 23.385 مليار في الفترة ما بين يناير الى مايو الماضيين مقابل 16.286 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسبما أفادت بيانات الإحصاء.

وعلى الجانب الآخر، سجلت الجملة العمومية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نحو 40.056 مليار دولار مقابل 35.126 مليار في الفترة المقابلة من عام 2021.

وتوزعت الواردات خلال تلك الفترة بين بترول خام بقيمة 2.017 مليار مقابل 1.261 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 756 مليون، ومنتجات بترول قيمتها 1.448 مليار مقابل 2.259 مليار دولار متراجعة بقيمة 811 مليون دولار، وواردات غير بترولية بقيمة 36.591 مليار مقابل 31.616 مليار بارتفاع قيمته 4.985 مليار دولار.