صادرات مصر من الأسمدة تنمو 50.2% بقيمة 3.3 مليار دولار خلال 2022

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.

وأضاف التقرير، الذي وصل “المال”، أن فرنسا تصدرت قائمة أعلى عشر دول استيرادًا للأسمدة من

خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022؛

حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 325.1 مليون دولار، ثم البرازيل 250.7 مليون دولار.

كما جاءت إيطاليا فى المرتبة الرابعة بقيمة 223.2 مليون دولار، ثم الهند 207.1 مليون دولار، ثم رومانيا 151.2 مليون دولار، ثم اليونان 117.3 مليون دولار،

ثم تركيا 108.3 مليون دولار، ثم اسبانيا 98.6 مليون دولار، وأخيرًا بنجلاديش 95.8 مليون دولار.

الصادرات المصرية

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، قد كشف عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقمًا قياسيًّا جديدًا في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وأضاف الجهاز أن تركيا تصدرت الدول العشر الأولى استيرادًا من مصر بقيمة 4 مليارات دولار، ثم المرتبة الثانية دولة إسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.