صادرات مصر من الأجهزة المنزلية تسجل 7.3 مليار جنيه

بلغت صادرات الأجهزة المنزلية 7.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأجهزة المنزلية شهدت ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز %10 خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، موضحة أن المجلس يسعى لزيادتها النصف الثانى من العام.

وذكر بيان المجلس مطلع الأسبوع الجارى عن صعود إجمالى الصادرات الهندسية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة %1 لتبلغ 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار فى نفس الفترة من 2022.

وأوضح المجلس أن هناك ارتفاعاً فى صادرات القطاع خلال يونيو الماضى بنسبة %4، لتسجل 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون خلال نفس الشهر من عام 2022.

وأضافت المصادر أن الزيادات الطفيفة فى الصادرات النصف الأول تعد انجازاً فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، موضحة أنه من المستهدف زيادتها النصف الثانى من العام الجارى بنحو %20 على الأقل.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس عن أن أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال يونيو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2022 وهى منتجات تشغيل المعادن بنسبة %88.7 ووسائل النقل %69.4 والآلات والمعدات %65.2 والصناعات الكهربائية والإلكترونية %44.1 والكابلات %53.

وذكرت المصادر أن أهم الدول المستوردة فى يونيو الماضى تمثلت فى تركيا، فرنسا، هولندا،إيطاليا، ألمانيا، التشيك، بلجيكا، السعودية، الإمارات، لبنان، عمان،الجزائر، ليبيا،السودان، ونيجيريا.

وفى السياق ذاته أوضحت المصادر أن أبرز التحديات تتمثل فى تسهيل استيراد مستلزمات الانتاج فى الفترة المقبلة، كما يسعى المجلس لفتح أسواق جديدة خاصة العربية والأوروبية وزيادة نشاطه فى الأسواق الحالية مما يساهم فى زيادة الصادرات الفترة المقبلة.

وأطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يوليو الماضى النسخة الأولى من Egypt Power Show (EPS ) والتى تعد أكبر وأول بعثة مشتريين بقطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولى من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، حيث ركزت البعثة بشكل كبير على السوق الإفريقية، حيث تعتبر الأخيرة ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها حاليا.

كما أطلق المجلس خلال الربع الثانى من 2023 مشروع تحت عنوان «الطريق إلى كينيا» والذى يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلى هناك فى مجالات الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ. ويستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين فى كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية، لتعريفهم بمميزات المنتج المصرى وتنافسيته إضافة إلى أخرى يمكن الاعتماد عليها فى زيادة الصادرات وهو أن السوق يتمتع بإعفاءات اتفاقية الكوميسا.