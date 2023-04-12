صادرات مصر غير البترولية تنمو 12% وتسجل 30.4 مليار دولار في 10 أشهر خلال 2022 (جراف)

كشف تقرير حكومي حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن نمو حجم الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل 30.4 مليار دولار بنسبة نمو 12 % خلال العشرة أشهر الأولي من 2022، مقارنة بنحو 27 مليارا بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار.

وأضافت الهيئة في تقرير وصل “المال”، أن أبرز تلك القطاعات التصديرية خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2022، صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7.118 مليار دولار، وصناعة مواد البناء 5.751 مليار دولار، والمواد الغذائية سجلت 3.463 مليار دولار.

كما سجلت صادرات السلع المصنعة للهندسة والإلكترونيات نحو 3.077 مليار دولار، ومحاصيل زراعية بقيمة 2.601 مليار دولار.

وكان قد قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان سابق، إن “صادرات مصر ارتفعت خلال عام 2022 إلى 53.8 مليار دولار مقارنة بـ 45 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة تقترب من 20 في المائة، وذلك على الرغم من كل التحديات التي تواجه الصناعة في مصر”.

وتابع رئيس الوزراء أنه لولا الظروف الاستثنائية الصعبة فى 2022 من تداعيات جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد لحققت الصادرات المصرية مؤشرات أكبر، لافتا الى اننا نسير فى الطريق الصحيح نحو نمو معدل الصادرات المصرية كل عام بأرقام جيدة جدا.