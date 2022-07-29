صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام تتجاوز 4.1 مليون طن

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.

وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.

ووجه القصير الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأيضا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الزراعة قد تلقى من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022 حيث بلغت حوالي 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و 403 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 الف و460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 32 الف و902 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 21 الف و 185 طن.

وحصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الف و 425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.