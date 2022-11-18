صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن منذ بداية العام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022 بلغت حوالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حوالي 5 ملايين و143 ألفا و938 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 673 ألف 730 طن، بالإضافة إلى تصدير 863 ألفا 231 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 431 ألفا و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألفا وطن.

وأفاد التقرير أنه في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألفا و 10 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 ألفا و250 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 الفا و590 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 66 الفا و 905 أطنان، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 37 الفا و 870 طنا.

ولفت التقرير إلى أنه بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 30 الفا و 502 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الفا و734 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و 605 أطنان، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9130 طنا.