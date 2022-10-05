صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين و19 ألفا و411 طنا حتى الآن، بزيادة قدرها 258 ألفا و824 طنا على نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث كانت 4 ملايين و760 ألفا و587،

وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 اكتوبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 632 ألفا 936 طنا، بالإضافة إلي تصدير 855 ألفا 920 طنا البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 343 ألفا و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألفا و317 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و297 طنا.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 84 الفا و192 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 55 ألفا و730 طن، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 42 ألفا و 38 طنا.

بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و 343 طنا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و451 طنا.

وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية، بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9075 طنا.

وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7905 طنا.