صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022 حيث بلغت حوالي 4 ملايين و700 ألف و732 طنا من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 630 ألفا و468 طنا، بالإضافة إلي تصدير 843 ألفا و632 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 312 ألفا و415 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألفا و319 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألفا و 373 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 ألفا و784 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و38 طنا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 ألفا و 612 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع بإجمالي كمية بلغت 28 ألفا و 800 طن.

وحصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و827 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا.

فيما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طنا.